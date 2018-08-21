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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бой за Азовское море: поможет ли Украине мощная техника от США

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Американские катера Island будут патрулировать украинские моря. И это должно помочь пограничникам противостоять задержкам судов. Ведь, несколько месяцев в Азовском море российские силовики безосновательно задерживают торговые суда, направляющиеся к Мариупольскому и Бердянскому портам.

Более 150 кораблей за менее чем 5 месяцев – именно столько грузовых судов иностранных компаний задержали российские пограничники в нейтральных водах Азовского моря.

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В среднем корабли-поставщики опаздывают к месту назначения на 8 часов. Хотя иногда задержание длится значительно дольше. К примеру, турецкое судно Spirit на пути из Бердянска в Турцию россияне задержали аж на 30 часов.

Они их задерживают в движении. То есть время прибытия судов в порты, время загрузки, время возвращения оно значительно увеличивается. Это создает дополнительные неудобства для субъектов предпринимательской деятельности и наших международных партнеров. Таким образом Россия оказывает экономическое давление на Украину
– рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Проверяют только украинских поставщиков. Все ради экономической дестабилизации Украины. Фактически, суда не задерживают, а осматривают, поэтому "формально русские ничего не нарушают". Из-за таких неудобств иностранные компании просто отказываются сотрудничать с нашими портами.

Чтобы прекратить безосновательные задержки, украинская сторона в одностороннем порядке определила свою границу по Азовскому морю и Керченскому проливу. Но Россия ее не признала. Чтобы контролировать ситуацию, судна пограничной службы патрулируют территорию и отрабатывают элементы боевой готовности.

Со следующего года им на помощь придут американские катера береговой охраны класса Island.

Два катера класса Island – это большие катера береговой охраны. Если сравнить с нашими, что сейчас на службе в Черном море, то это большие корабли. Это пилотный проект. То есть, если мы пойдем по нему успешно, то сможем получить и другие виды вооружения,
– отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

Права на американские катера Украина получит уже до конца года. Чтобы разблокировать Азовское море окончательно, парламентарии должны проголосовать за изменения, которые определяют Азовское море как международные воды. Тогда, российские пограничники будут юридически нарушать международное право и Украина сможет отвечать на такую агрессию.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости России Новости США Украина – Россия Водный транспорт
Источник: 24 канал
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