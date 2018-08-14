17:34
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
31°C 16°C
  • среда
    32°C 21°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    31°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Характеристики снайперских винтовок LRT-3, которые получат украинские военные

252 Читати новину українською
Характеристики снайперских винтовок LRT-3
Характеристики снайперских винтовок LRT-3 / Фото из открытых источников

Снайперские винтовки LRT-3, которые украинские военные получат от канадской компании PGW Defense Technologies – это винтовки, которые создавались для ведения огня по баррикадах, по противнику, который находится за стеной, и по небронированной технике. Больше о характеристиках винтовок LRT-3 читайте в материале.

Об этом сообщает Depo.ua.

24 канал сообщал, что украинские военные получат снайперские винтовки LRT-3 от канадской компании PGW Defense Technologies. Уже подтвержден соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов.

Характеристики винтовки LRT-3

Винтовка LRT-3 очень похожа на Barrett M107A1, партия которых на общую сумму 42,5 миллиона долларов вместе с патронами .50BMG уже поступила в Украину год назад. Калибр винтовки составляет 12,7 миллиметра. Патроны – .50 BMG, который был создан еще в 1920-х годах под пулемет Browning M1921, а затем стандартизирован НАТО.

Читайте также: Могут пробивать метровую броню, – Турчинов расхвалил новые украинские ракеты от "Луча"

Длина винтовки LRT-3 с откинутым прикладом составляет 1333 миллиметра, со сложенным прикладом – 1104 миллиметра. Ширина винтовки с откинутым прикладом – 63 миллиметра, а со сложенным прикладом – 127 миллиметров. Приклад оружия полностью регулируется по длине, высоте опоры под щеку стрелка и положению амортизирующей подушки подзатыльника.

Эффективная дальность стрельбы винтовка LRT-3 составляет 1,8 километра; боепоставка – 5-патронный магазин. Кучность стрельбы не более 0,5 и весит она 11,42 килограмма.

Смотрите видео стрельбе из винтовки LRT-3:

Отмечается, что как LRT-3, так и Barrett M107A1 – это винтовки, которые создавались для ведения огня по баррикадах, по противнику, который находится за стеной, и по небронированной технике. Так называемый "антиматериальная снайпинг", целью которого является ведение огня по технике или колоннах врага.

Винтовка к LRT-3 калибра 12,7 миллиметра предназначена для снайпера, который ложится в определенной зоне и контролирует определенный сектор. По информации издания, в украинских реалиях, где продолжается окопная война и на передовой достаточно редко появляется техника, которую необходимо уничтожить, эффективными являются меньшие калибры – 7,62 миллиметра или 8,6 миллиметра.

Читайте также: Новый танк украинского производства проходит огневые испытания: яркие фото и видео

Отмечается, что калибр винтовок LRT-3 12,7 миллиметра достаточно тяжелый – свыше 11 килограммов. Если к весу оружия добавить еще вес бронежилета и другого снаряжения, то получится, что снайпер будет нести на себе около 30 килограммов.

С такой винтовкой не поползаешь. К тому же она задлинная. Представьте, каково это – ползти в "зеленку" с тяжелой винтовкой, боекомплектом, длина которой больше метра. Это все ставит под угрозу жизнь снайпера и успех операции,
– говорится в сообщении издания.

Также отмечается, что винтовка LRT-3 – очень эффективна для войны в Ираке, но не окопной украинской войны, где линия столкновения – это уже давно укрепрайоны, которые невозможно пробить патроном .50 BMG. Кроме того, на линии соприкосновения ездят преимущественно гражданские автомобили. И снайперская война ведется по принципу мобильности, лучшего выхода на позицию, для чего важным компонентом является легкость передвижения, компактность.

Теги: Новости Украины Канада Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
сегодня, 10:01 Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Сухопутные войска ВСУ показала технику, которая будет на параде в День Независимости
 20 июля , 20:20
Сильный ливень в Киеве превратил улицы в реки: появились фото и видео
 25 мая 2016 , 17:49
96 человек были убиты на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, - присяжные
 26 апреля 2016 , 14:05
Ярмоленко прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией
 13 ноября 2016 , 08:58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук