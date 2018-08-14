Характеристики снайперских винтовок LRT-3, которые получат украинские военные

Снайперские винтовки LRT-3, которые украинские военные получат от канадской компании PGW Defense Technologies – это винтовки, которые создавались для ведения огня по баррикадах, по противнику, который находится за стеной, и по небронированной технике. Больше о характеристиках винтовок LRT-3 читайте в материале.

Об этом сообщает Depo.ua.

24 канал сообщал, что украинские военные получат снайперские винтовки LRT-3 от канадской компании PGW Defense Technologies. Уже подтвержден соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов.

Характеристики винтовки LRT-3

Винтовка LRT-3 очень похожа на Barrett M107A1, партия которых на общую сумму 42,5 миллиона долларов вместе с патронами .50BMG уже поступила в Украину год назад. Калибр винтовки составляет 12,7 миллиметра. Патроны – .50 BMG, который был создан еще в 1920-х годах под пулемет Browning M1921, а затем стандартизирован НАТО.

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Длина винтовки LRT-3 с откинутым прикладом составляет 1333 миллиметра, со сложенным прикладом – 1104 миллиметра. Ширина винтовки с откинутым прикладом – 63 миллиметра, а со сложенным прикладом – 127 миллиметров. Приклад оружия полностью регулируется по длине, высоте опоры под щеку стрелка и положению амортизирующей подушки подзатыльника.

Эффективная дальность стрельбы винтовка LRT-3 составляет 1,8 километра; боепоставка – 5-патронный магазин. Кучность стрельбы не более 0,5 и весит она 11,42 килограмма.

Смотрите видео стрельбе из винтовки LRT-3:

Отмечается, что как LRT-3, так и Barrett M107A1 – это винтовки, которые создавались для ведения огня по баррикадах, по противнику, который находится за стеной, и по небронированной технике. Так называемый "антиматериальная снайпинг", целью которого является ведение огня по технике или колоннах врага.

Винтовка к LRT-3 калибра 12,7 миллиметра предназначена для снайпера, который ложится в определенной зоне и контролирует определенный сектор. По информации издания, в украинских реалиях, где продолжается окопная война и на передовой достаточно редко появляется техника, которую необходимо уничтожить, эффективными являются меньшие калибры – 7,62 миллиметра или 8,6 миллиметра.

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Отмечается, что калибр винтовок LRT-3 12,7 миллиметра достаточно тяжелый – свыше 11 килограммов. Если к весу оружия добавить еще вес бронежилета и другого снаряжения, то получится, что снайпер будет нести на себе около 30 килограммов.

С такой винтовкой не поползаешь. К тому же она задлинная. Представьте, каково это – ползти в "зеленку" с тяжелой винтовкой, боекомплектом, длина которой больше метра. Это все ставит под угрозу жизнь снайпера и успех операции,

– говорится в сообщении издания.

Также отмечается, что винтовка LRT-3 – очень эффективна для войны в Ираке, но не окопной украинской войны, где линия столкновения – это уже давно укрепрайоны, которые невозможно пробить патроном .50 BMG. Кроме того, на линии соприкосновения ездят преимущественно гражданские автомобили. И снайперская война ведется по принципу мобильности, лучшего выхода на позицию, для чего важным компонентом является легкость передвижения, компактность.