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Характеристики снайперських гвинтівок LRT-3, які отримають українські військові

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Характеристики снайперських гвинтівок LRT-3
Характеристики снайперських гвинтівок LRT-3 / Фото з вільних мереж

Снайперські гвинтівки LRT-3, які українські військові отримають від канадської компанії PGW Defense Technologies – це гвинтівки, які створювалися для ведення вогню по барикадах, по противнику, який перебуває за стіною, і по неброньованій техніці. Більше про характеристики гвинтівок LRT-3 читайте далі.

Про це повідомляє Depo.ua.

24 канал повідомляв, що українські військові отримають снайперські гвинтівки LRT-3 від канадської компанії PGW Defense Technologies. Вже підтверджено відповідний договір про постачання далекобійних снайперських гвинтівок на суму близько 770 тисяч доларів.

Гвинтівка LRT-3 дуже схожа на Barrett M107A1, партія яких на загальну суму 42,5 мільйона доларів разом з патронами .50BMG вже надійшла в Україну рік тому. Калібр гвинітки становить 12,7 міліметра. Набої – .50 BMG, який був створений ще в 1920-х роках під кулемет Browning M1921, а згодом стандартизований НАТО.

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Довжина гвинтівки LRT-3 з відкинутим прикладом становить 1333 міліметри, зі складеним прикладом – 1104 міліметри. Ширина гвинтівки з відкинутим прикладом – 63 міліметри, а зі складеним прикладом – 127 міліметрів. Приклад зброї повністю регулюється по довжині, висоті опори під щоку стрільця і положенню амортизуючої подушки потиличника.

Ефективна дальність стрільби гвинтівка LRT-3 становить 1,8 кілометра; боєпоставка – 5-патронний магазин. Купність стрільби не більше 0,5 і важить вона 11,42 кілограма.

Дивіться відео стрільби з гвинтівки LRT-3:

Зазначається, що як LRT-3, так і Barrett M107A1, – це гвинтівки, які створювалися для ведення вогню по барикадах, по противнику, який перебуває за стіною, і по неброньованій техніці. Так званий "антиматеріальний снайпінг", метою якого є ведення вогню по техніці або колонах ворога.

Гвинтівка к LRT-3 калібру 12,7 міліметра призначена для снайпера, який лягає в певній зоні і тримає під контролем певний сектор. За інформацією видання, в українських реаліях, де триває окопна війна і на передовій досить рідко з'являється техніка, яку необхідно знищити, ефективнішими є менші калібри – 7,62 міліметра або 8,6 міліметра.

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Зазначається, що калібр гвинтівок LRT-3 12,7 міліметра є досить важким – понад 11 кілограмів. Якщо до ваги зброї додати ще вагу бронежилета та іншого спорядження, то вийде, що снайпер нестиме на собі близько 30 кілограмів.

З такою гвинтівкою не поповзеш. Також вона задовга. Уявіть, як це – повзти в "зеленку" з важкою гвинтівкою, боєкомплектом, довжина якої більше метра. Це все ставить під загрозу життя снайпера і успіх операції,
– мовиться у повідомленні видання.

Також наголошується, що гвинтівка LRT-3 – дуже ефективна для війни в Іраку, але не окопної української війни, де лінія зіткнення – це вже давно укріпрайони, які неможливо пробити набоєм .50 BMG. Окрім того, на лінії зіткнення їздять переважно цивільні автомобілі. І снайперська війна ведеться за принципом мобільності, кращого виходу на позицію, для чого важливим компонентом є легкість пересування, компактність.

Теги: Новини України Зброя Канада Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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