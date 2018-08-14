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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Можуть пробивати метрову броню": Турчинов розхвалив нові українські ракети від "Луча"

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що ракети конструкторського бюро "Луч" за бойовими можливостями кращі за аналогічну зброю російського виробництва.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Згідно з повідомленням, Турчинов оглянув нові розробки "Луч" та зазначив, що бюро стало провідним розробником в Україні широкого спектру сучасних ракетних комплексів, зокрема, "Скіф", "Корсар", "Стугна", "Бар'єр" та "Сармат", які "ефективно знищують ворожі цілі на фронті та користуються заслуженою повагою і попитом на зовнішніх ринках озброєнь".

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Глава РНБО наголосив, що ракети "Луч" "можуть пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту та протидії".

Турчинов також оглянув у цехах підприємства технологічні лінії, які забезпечують виробництво ракетного комплексу "Вільха" та нової української крилатої ракети "Нептун".

"Для нас принципово важливим є те, що ракети КБ "Луч" не тільки не поступаються, а за своїми бойовими можливостями кращі, ніж аналогічна зброя російського виробництва", – зазначив секретар РНБО.

До слова, українські військові отримають снайперські гвинтівки від канадської компанії PGW Defense Technologies. Відповідну угоду про постачання далекобійних снайперських гвинтівок на суму близько 770 тисяч доларів вже підтверджено.

Теги: Новини України Фотоновини
Джерело: 24 канал
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