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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Могут пробивать метровую броню" Турчинов расхвалил новые украинские ракеты от "Луча"

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты конструкторского бюро "Луч" по боевым возможностям лучше аналогичного оружия российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, Турчинов осмотрел новые разработки "Луч" и отметил, что бюро стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов, в частности, "Скиф", "Корсар", "Стугна", "Барьер" и "Сармат" , которые "эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений".

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Глава СНБО отметил, что ракеты "Луч" "могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия".

Турчинов также осмотрел в цехах предприятия технологические линии, которые обеспечивают производство ракетного комплекса "Ольха" и новой украинской крылатой ракеты "Нептун".

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", – отметил секретарь СНБО.

К слову, украинские военные получат снайперские винтовки от канадской компании PGW Defense Technologies. Соответствующее соглашение о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов уже подтверждено.

Теги: Новости Украины Фотоновости
Источник: 24 канал
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