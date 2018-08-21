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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бій за Азовське море: чи допоможе Україні потужна техніка від США

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Американські катери Island патрулюватимуть українські моря. І це має допомогти прикордонникам протистояти затримкам суден. Адже, кілька місяців в Азовському морі російські силовики безпідставно затримують торговельні судна, які прямують до Маріупольського та Бердянського портів.

Понад 150 кораблів за менш, ніж 5 місяців – саме стільки вантажних суден іноземних компаній затримали російські прикордонники у нейтральних водах Азовського моря.

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В середньому кораблі-постачальники спізнюються до місця призначення на 8 годин. Хоч іноді затримання триває значно довше. До прикладу, турецьке судно Spirit на шляху з Бердянська до Туреччини росіяни затримали аж на 30 годин.

Вони їх затримують в русі. Тобто час прибуття суден до портів, час завантаження, час повернення він значно збільшується. Це створює додаткові незручності для суб'єктів підприємницької діяльності та наших міжнародних партнерів. У такий спосіб Росія чинить економічний тиск на Україну,
– розповів речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Перевіряють лише українських постачальників. Все заради економічної дестабілізації України. Фактично, судна не затримують, а оглядають, тож "формально росіяни нічого не порушують". Через такі незручності іноземні компанії просто відмовляються співпрацювати з нашими портами.

Щоб припинити безпідставні затримки, українська сторона в односторонньому порядку визначила свій кордон по Азовському морю і Керченській протоці. Але Росія його не визнала. Аби контролювати ситуацію судна прикордонної служби патрулюють територію і відпрацьовують елементи бойової готовності.

З наступного року їм на допомогу прийдуть американські катери берегової охорони класу Island.

Два катери класу Island – це великі катери берегової охорони. Якщо порівняти з нашими, що зараз на службі в Чорному морі, то це більші кораблі. Це пілотний проект. Тобто, якщо ми підемо по ньому успішно, то зможемо отримати й інші види озброєння,
– зазначив посол України в США Валерій Чалий.

Права на американські катери Україна отримає вже до кінця року. Щоби розблокувати Азовське море остаточно, парламентарі, мають проголосувати за зміни, які визначають Азовське море як міжнародні води. Тоді, російські прикордонники будуть юридично порушувати міжнародне право і Україна зможе відповідати на таку агресію.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини США Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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