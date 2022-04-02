В боях против оккупантов погибли два сына российского добровольца Бутусина

В напряженных боях против захватчиков погибли два сына добровольца из России Олега Бутусина – Роман и Леонид.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке начальник отдела по делам ветеранов в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

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По его словам, все до последнего надеялись, что ребята живы. Однако трагические новости подтвердились.

Надежда теплилась до последнего, что живы, но печаль и боль, слезы и горе! Спасибо вам, наши защитники Украины! Пусть Господь поможет родным перенести боль утраты, а мы должны сделать все, чтобы память о каждом Герое была вечной!, – написал Владимир Веркалец.

Напомним, российский доброволец Олег Бутусин переехал в Прикарпатье из Владивостока вместе со своей семьей в 2014 году. У мужчины – 10 детей. В 2015-2016 годах Бутусин воевал вблизи Донецка в составе седьмого батальона Добровольческого украинского корпуса.

Поскольку во время боев у него сгорел паспорт, Олег Бутусин до сих пор не получил украинское гражданство. Еще в декабре 2021 депутаты Ивано-Франковского облсовета призвали Государственную миграционную службу и Владимира Зеленского предоставить добровольцу гражданство.

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