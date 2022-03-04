Там сообщили, что Валерий Чибинеев боролся как герой и умер как герой. Ему было 34 года.

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Известно, что Валерий Чибинеев вместе с братом воспитывался в Бердянской санаторной школе-интернате. Валерий после 9 класса поступил в Запорожский военный лицей "Защитник", затем – в Одесской академии сухопутных войск. В 2010 году в звании лейтенанта вошел в ряды 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В АТО Валерий ушел с первых дней российской агрессии. В 2016 году был награжден Звездой Героя Украины. В 2019 году потерял на российско-украинской войне брата – командира отделения десантно-штурмового взвода 79-й бригады Романа Чибинеева.