В Гостомеле сгорела техника оккупанта с буквой V

На первом видео после начала боев видна горящая техника оккупанта с буквой V. Также в ангаре виден самый большой самолет в мире – "Мрия", который, к сожалению, сгорел.

Важно В Сватом люди не пропускают колонну российской техники

Смотрите видео из аэропорта Гостомеля

Как известно, в Гостомеле были ожесточенные бои и сейчас это направление одно из наиболее опасных.

Врагу временно удалось закрепиться в аэропорту, куда он хотел высадить основные силы десанта.

Сообщалось, что украинские военные отразили атку врага. Пока точно неизвестно, под чьим контролем аэропорт.

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