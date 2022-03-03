В Гостомеле сгорела техника оккупанта с буквой V
На первом видео после начала боев видна горящая техника оккупанта с буквой V. Также в ангаре виден самый большой самолет в мире – "Мрия", который, к сожалению, сгорел.
Важно В Сватом люди не пропускают колонну российской техники
Смотрите видео из аэропорта Гостомеля
- Как известно, в Гостомеле были ожесточенные бои и сейчас это направление одно из наиболее опасных.
- Врагу временно удалось закрепиться в аэропорту, куда он хотел высадить основные силы десанта.
- Сообщалось, что украинские военные отразили атку врага. Пока точно неизвестно, под чьим контролем аэропорт.
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