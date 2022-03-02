А постоянные тревоги возможного авианалета раздаются почти по всей области.
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По их данным, российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники.
Кроме того, во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
На одной из станций метро обнаружили российских диверсантов. Один из преступников прятал в детской игрушке боеприпасы. Россиян задержали правоохранители.
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