А постоянные тревоги возможного авианалета раздаются почти по всей области.

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По их данным, российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники.

Кроме того, во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

На одной из станций метро обнаружили российских диверсантов . Один из преступников прятал в детской игрушке боеприпасы. Россиян задержали правоохранители.