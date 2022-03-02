Жительница города Юлия Тищенко рассказала, что через их поселок городского типа ежедневно проезжают сотни единиц вражеской техники.

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Последствия обстрелов перечислить тяжело

Оккупационные войска заходят в город и обстреливают его. В частности, 1 марта разбомбили многоэтажки рядом с трассой и нефтебазу.

Днем ранее под обстрел попали Бородянский профессиональный лицей, 2 школы и 3 заведения дошкольного образования, среди которых детский сад. При обстреле используют и дорожную технику, и авиацию.

Многие остались без домов, на большинстве улиц нет света.

Враг из самолетов обстреливает мирное население, из самолетов обстреливает нашу Бородянку… Не знаю, сколько еще ударов будут нанесены по нашим жителям, по нашим детям. Держимся, уважаемые мои,

– сообщил исполняющий обязанности поселкового совета Георгий Ерко.

Город почти отрублен от цивилизации

Магазины разграблены и уничтожены, лекарств мало, люди погибают от этих атак. Многие мои друзья остались без дома, дома взрывают. Люди напуганы, но не сдаются до конца,

– рассказала Юлия.

Вечером 1 марта глава общины Георгий Ерко разослал сообщение о помощи и надеется на подкрепление.

Последствия вражеских обстрелов Бородянки:

Видео местных жителей: материалы предоставила Юлия Тищенко