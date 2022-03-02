Жителька Бородянки Юлія Тищенко розповіла, що через її селище міського типу проїжджають сотні одиниць ворожої техніки.

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Наслідки обстрілів перерахувати важко

Окупаційні війська заходять в місто й обстрілюють його. Зокрема 1 березня розбомбили багатоповерхівки поруч з трасою та нафтобазу.

Днем раніше під обстріл потрапили Бородянський професійний ліцей, 2 школи та 3 заклади дошкільної освіти, серед яких дитячий садок. Під час обстрілів використовують і дорожню техніку, і авіацію.

Багато людей лишилися без будинків, на більшості вулиць немає світла.

Ворог з літаків обстрілює мирне населення, з літаків обстрілює нашу Бородянку… Не знаю, скільки ще ударів буде завдано по нашим мешканцям, по нашим дітям. Тримаймося, шановні мої,

– повідомив виконавець обов'язків селищної ради Георгій Єрко.

Місто майже відрубане від цивілізації

Магазини розграбовані та знищені, ліків мало, люди гинуть від цих атак. Багато моїх друзів залишились без будинку, хати підривають. Люди налякані, але не здаються до кінця,

– розповіла Юлія.

Надвечір 1 березня голова громади Георгій Єрко розіслав усюди повідомлення про допомогу та сподівається на підкріплення.

Наслідки ворожих обстрілів Бородянки:

Відео місцевих жителів: матеріали надала Юлія Тищенко