У Гостомелі згоріла техніка окупанта з літерою V

На першому відео після початку боїв видно палаючу техніку окупанта з літерою V. Також в ангарі видно найбільший літак у світі – "Мрія", який, на жаль, згорів.

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Дивіться відео з аеропорту Гостомеля

Як відомо, у Гостомелі були запеклі бої й наразі цей напрямок один з найбільш небезпечних.

Ворогу тимчасово вдалося закріпитися в аеропорту, куди він хотів висадити основні сили десанту.

Повідомлялося, що українські військові відбили атку ворога. Наразі точно невідомо, під чиїм контролем аеропорт.

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