Там повідомили, що Валерій Чибінєєв боровся як герой і помер як герой. Йому було 34 роки.

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Відомо, що Валерій Чибінєєв разом із братом виховувався у Бердянській санаторній школі-інтернаті. Валерій після 9 класу вступив до Запорізького військового ліцею "Захисник", згодом – до Одеської академії сухопутних військ. У 2010 році у званні лейтенанта увійшов до лав 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

В АТО Валерій пішов із перших днів російської агресії. У 2016 році був нагороджений Зіркою Героя України. У 2019 році втратив на російсько-українській війні брата – командира відділення десантно-штурмового взводу 79-ої бригади Романа Чибінєєва.