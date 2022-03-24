Крепильщик участка №5 шахты имени Фрунзе Денис погиб в боях за Мариуполь. О трагическом известии написал коллектив рудника "Сухая Балка".
Внимание Время покажет, но ВСУ готовы, – Зеленский о вероятности нападения Беларуси
Что известно о Денисе
- Мужчине было 33 года.
- Он родился в Кривом Роге.
- С 2008 года работал на руднике подземным горнорабочим, затем крепильщиком.
- Получил параллельно высшее образование в Криворожском национальном университете и стал горным инженером.
Денис уже имел определенный опыт защиты Родины. С первых дней войны он защищал восточные границы в зоне АТО. Ушел в ряды Вооруженных Сил Украины в составе 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.
Во время упорных и изнурительных боев под Мариуполем Денис Сергеевич Бухало героически погиб, защищая Украину,
– написали коллеги погибшего бойца.
Без мужа и отца остались жена и двое несовершеннолетних детей – сын и дочь.