Кріпильник дільниці №5 шахти імені Фрунзе Денис загинув на у боях за Маріуполь. Про трагічну звістку написав колектив рудника "Суха Балка".
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Що відомо про Дениса
- Чоловікові було 33 роки.
- Він народився у Кривому Розі.
- Від 2008 року працював на руднику підземним гірником, згодом кріпильником.
- Здобув паралельно вищу освіту в Криворізькому національному університеті і став гірничим інженером.
Денис вже мав певний досвід захисту Батьківщини. З перших днів війни він захищав східні кордонів у зоні АТО. Пішов до лав Збройних Сил України у складі 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.
Під час запеклих та виснажливих боїв під Маріуполем Денис Сергійович Бухало героїчно загинув, захищаючи Україну,
– написали колеги загиблого бійця.
Без чоловіка та батька залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей – син і донька.