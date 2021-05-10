Боятся COVID-19 из Непала: Китай установит разделительную линию на Эвересте
Китай принял решение установить на пике Эвереста разделительную линию. Она должна уберечь страну от коронавируса.
Источник:AFP
Китай опасается, что альпинисты из Непала могут спровоцировать новую вспышку COVID-19. Только за последние недели из лагеря на Эвересте эвакуировали порядка 30 инфицированных альпинистов.
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Вершина расположена на границе Китая и Непала. Северный склон Эвереста – территория Китая.
Власти Тибета уже анонсировали "самые строгие меры по предотвращению эпидемии".
Сейчас приоритетом является ограничить контакты между альпинистами на северных и южных склонах или на вершинах. Именно поэтому гиды установят разделительную линию. Деталей не сообщают.
Что происходит с COVID-19 В Непале
- Непал граничит с Индией, где сейчас самая сложная эпидемиологическая ситуация в мире. Помимо пандемии коронавируса, индийцы страдают от "черного грибка".
- Кризис в Индии спровоцировал вспышку коронавируса в Непале. Местные медики сообщили, что количество зараженных выросло примерно в 30 раз.
- Если раньше за сутки выявляли сотни новых инфицированных, то по состоянию на май 2021 года – тысячи.
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