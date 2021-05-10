Китай принял решение установить на пике Эвереста разделительную линию. Она должна уберечь страну от коронавируса.

Китай опасается, что альпинисты из Непала могут спровоцировать новую вспышку COVID-19. Только за последние недели из лагеря на Эвересте эвакуировали порядка 30 инфицированных альпинистов.

Заметьте Застряли на высоте 5 тысяч метров: украинских туристов спасли в Гималаях

Вершина расположена на границе Китая и Непала. Северный склон Эвереста – территория Китая.

Власти Тибета уже анонсировали "самые строгие меры по предотвращению эпидемии".

Сейчас приоритетом является ограничить контакты между альпинистами на северных и южных склонах или на вершинах. Именно поэтому гиды установят разделительную линию. Деталей не сообщают.

Что происходит с COVID-19 В Непале