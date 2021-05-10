Китай ухвалив рішення встановити на піку Евересту розділову лінію. Вона має вберегти країну від коронавірусу.

Китай побоюється, що альпіністи з Непалу можуть спровокувати новий спалах COVID-19. Лише за останні тижні з табору на Евересті евакуювали приблизно 30 інфікованих альпіністів.

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Вершина розташована на кордоні Китаю та Непалу. Північний схил Евересту – територія Китаю.

Влада Тибету вже анонсувала "найсуворіші заходи зі запобігання епідемії".

Наразі пріоритетом є обмежити контакти між альпіністами на північних і південних схилах або на вершинах. Саме тому гіди встановлять розділову лінію. Деталей не повідомляють.

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