Согласно ООС, российские пропагандисты не могут придумать ничего нового.

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"Все, кто был в районе проведения антитеррористической операции еще в 2014 году хорошо помнят, как на телефоны приходили угрозы, или какие-то непонятные сообщения", – сообщили на странице Операции Объединенных сил.



Сообщения / Фото Операция объединенных сил

Там отметили, что украинским защитникам снова начали приходить подобные сообщения. Однако они их совсем не пугают, а скорее увеселяют бойцов. Ведь им известно, что это такая неловкая попытка психологического воздействия, демонстрирующая беспомощность российских "агентов влияния".

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