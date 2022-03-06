Павел Кириленко – председатель Донецкой ОВА – заявил, что на месте трагедии работают правоохранители и эксперты. Они устанавливают точное количество погибших и пострадавших.
Заметьте Если не закроете небо, значит хотите, чтобы нас убивали, – Зеленский к мировым политикам
По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых – россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске,
– заявил Кириленко.
Медики на месте трагедии оказывают помощь пострадавшим.
По словам Кириленко, специалисты пока не пришли к окончательному выводу, какое именно оружие применили. Предварительно говорится о крылатой ракете.
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