Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – заявив, що на місці трагедії працюють правоохоронці та експерти. Вони встановлюють точну кількість загиблих і постраждалих.

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Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених – росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську,

– заявив Кириленко.

Медики на місці трагедії надають допомогу постраждалим.

За словами Кириленка, фахівці наразі не дійшли остаточного висновку, яку саме зброю застосували. Попередньо мовиться про крилату ракету.

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