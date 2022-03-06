Згідно з ООС, російські пропагандисти не можуть придумати нічого нового.

Важливо Є загиблі та багато поранених: окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську

"Всі, хто був в районі проведення антитерористичної окупації ще у 2014 році добре памʼятають, як на телефони приходили погрози, або якісь незрозумілі повідомлення", – повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил.



Повідомлення / Фото Операція об'єднаних сил ​

Там зазначили, що до українських захисників знову почали приходити подібні повідомлення. Проте вони їх зовсім не лякають, а скоріше звеселяють бійців. Адже їм відомо, що це така незграбна спроба психологічного впливу, яка демонструє безпорадність російських "агентів впливу".

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