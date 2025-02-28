Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое видео от "Украинского свидетеля". Кадры уникальной операции показали в сети.

К теме Без шансов для врага: один воин Нацгвардии взял в плен сразу 6 оккупантов

Как украинские бойцы брали в плен врага

Бойцы 115 отдельной механизированной бригады сейчас дают отпор врагу на Лиманском направлении. На днях они получили боевое распоряжение – выделить двух человек для штурма вражеской позиции. Главными участниками этой операции стали инструктор с позывным "Жук" и командир отделения "Цыпа". Замкомбата "Лева" рассказал, что сначала надо было уравнять силы противника

Замкомбата рассказал, что тогда украинские защитники имели в распоряжении одного инструктора и трех "дедов". Когда начали жеребьевку, кто пойдет на штурм позиций, то одну спичку вытащил "Деня", а другой – 52 летний "Иваныч". Тогда инструктор под псевдонимом "Жук" выступил инициатором, и пошел на штурм вместо 52-летнего защитника.

Известно, что "Жук" проходил срочную в 2005 – 2006 годах, до 2010 служил в "Беркуте". С началом полномасштабного вторжения, он пошел в ВСУ на должность инструктора.

Хотелось отдать дань, уважение дедам нашим. Мой кумир – это Сирко. И я всегда его словами говорил: "Нужда закон меняет". Если ты хочешь отстоять свое государство, свою национальность, то по барабану. Как говорил мой друг хороший, что такая жизнь наступила, что нельзя прогибаться, но надо быть гибким, приспосабливаться, чтобы побеждать,

– говорит "Жук" о своем решении пойти в ВСУ.

Когда "Жук" и "Дьоня вошли в штурмовую группу, то начали зачищать позицию. На командно-наблюдательном пункте их вели днем тепловыми дронами, чтобы все хорошо видеть.

"Жук", как и на учении, взял главную роль на себя. Защитник зачистил в окопе бойницу, дал команду всем подтянуться к нему. Тогда военные продвигаться дальше и увидели врага, и предложили сдаться, потому что был приказ брать пленных.

Одного из оккупантов пришлось ликвидировать, ведь он потянулся за гранатой. Тогда ликвидировали и другого российского захватчика, который был на позиции. По словам "Жука", штурм состоялся очень быстро.

Через несколько дней россияне попытались вернуть позицию. Вражеская группа шла с выключенными рациями, ведь им их командование дало приказ изменить своих на позиции. Группа не знала, что позиция уже под контролем ВСУ. Как говорят бойни, они думали, что у "собратьев" просто сели аккумуляторы на рациях.

Однако "Цыпа" добавляет, что россияне могли и знать, что уже не контролируют позиции, ведь на штурм отправили именно разведчиков. Врага быстро взяли в плен и сейчас уже получили от них важную информацию.

К слову, "Цыпа", командир отделения, который брал пленных, самый молодой в своем подразделении - ему 22 года, но многим его бойцам более 50 лет. В конце видео он говорит, что подбадривает своих подчиненных тем, что у них есть семьи, они многое повидали в жизни и им есть за что воевать.

Вы уже почти всего достигли, вам осталось все удержать в безопасности. А у меня еще ничего нет, но я уже иду туда. Давайте как-то. Я же в вас верю. Верю в каждого своего бойца. Пусть они в себя верят,

– говорит "Цыпа".

В "Украинском свидетеле" сообщили, что снимали сюжет в конце декабря 2024 года. Тогда военные были именно после проведения операции.

Как на Лиманском направлении брали в плен врага: смотрите видео

К сожалению, 3 февраля 2025 года Цимбалюк "Цыпа" Артем Николаевич героически погиб во время вражеского штурма на Лиманском направлении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.