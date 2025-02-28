Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нове відео від "Українського свідка". Кадри унікальної операції показали у мережі.

До теми Без шансів для ворога: один воїн Нацгвардії взяв у полон відразу 6 окупантів

Як українські бійці брали у полон ворога

Бійці 115 окремої механізованої бригади зараз дають відсіч ворогу на Лиманському напрямку. Днями вони отримали бойове розпорядження – виділити двох людей для штурму ворожої позиції. Головними учасниками цієї операції стали інструктор на позивний "Жук" та командир відділення "Ципа". Замкомбата "Льова" розповів, що спочатку треба було зрівняти сили противника

Замкомбата розповів, що тоді українські захисники мали у розпорядженні одного інструктора та трьох "дідів". Коли почали жеребкування, хто піде на штурм позицій, то один сірник витягнув "Дьоня", а інший – 52 річний "Іванич". Тоді інструктор на псевдо "Жук" виступив ініціатором, та пішов на штурм замість 52-річного захисника.

Відомо, що "Жук" проходив строкову у 2005 – 2006 роках, до 2010 служив у "Беркуті". З початком повномасштабного вторгнення, він пішов у ЗСУ на посаду інструктора.

Хотілося віддати данину, повагу дідам нашим. Мій кумир – це Сірко. І я завжди його словами казав: "Нужда закон міняє". Якщо ти хочеш відстояти свою державу, свою національність, то по барабану. Як казав мій друг хороший, що таке життя настало, що не можна прогинатися, але треба бути ггнучким, пристосовуватись, щоб перемагати,

– каже "Жук" про своє рішення піти у ЗСУ.

Коли "Жук" і "Дьоня увійшли у штурмову групу, то почали зачищать позицію. На командно-спостережному пункті їх вели вдень тепловими дронами, щоб все добре бачити.

"Жук", як і на навчанні, взяв головну роль на себе. Захисник зачистив в окопі бойницю, дав команду всім підтягнутися до нього. Тоді військові просуватися далі й побачили ворога, й запропонували здатися, бо був наказ брати полонених.

Одного з окупантів довелося ліквідувати, адже він потягнувся за гранатою. Тоді ліквідували й іншого російського загарбника, який був на позиції. За словами "Жука", штурм відбувся дуже швидко.

Через кілька днів росіяни спробували повернути позицію. Ворожа група йшла з вимкненими раціями, адже їм їхнє командування дало наказ змінити своїх на позиції. Група не знала, що позиція вже під контролем ЗСУ. Як говорять бійні, вони думали, що у "побратимів" просто сіли акумулятори на раціях.

Однак "Ципа" додає, що росіяни могли й знати, що вже не контролюють позиції, адже на штурм відправили саме розвідників. Ворога швидко взяли у полон й нині вже отримали від них важливу інформацію.

До слова, "Ципа", командир відділення, який брав полонених, наймолодший у своєму підрозділі — йому 22 роки, але багатьом його бійцям більше ніж 50 років. Наприкінці відео він каже, що підбадьорює своїх підлеглих тим, що у них є сім'ї, вони багато чого побачили в житті і їм є за що воювати.

Ви вже майже всього досягли, вам залишилося все втримати в безпеці. А в мене ще нічого немає, але я вже йду туди. Давайте якось. Я ж у вас вірю. Вірю в кожного свого бійця. Хай вони в себе вірять,

– говорить "Ципа".

В "Українському свідку" повідомили, що знімали сюжет наприкінці грудня 2024 року. Тоді військові були саме після проведення операції.

Як на Лиманському напрямку брали в полон ворога: дивіться відео

На жаль, 3 лютого 2025 року Цимбалюк "Ципа" Артем Миколайович героїчно загинув під час ворожого штурму на Лиманському напрямку.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла та вічна пам'ять.