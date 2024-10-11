Так в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Север" ответили на жалобы военных. Ранее бойцы 114-й бригады сообщили о проблемах с неукомплектованностью батальона, а также длительное отсутствие ротаций, плохое материально-техническое обеспечение и условия несения службы.

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В Силах ТрО прокомментировали проблемы в бригаде

Ответ Регионального управления Сил теробороны "Север" получили журналисты "Радио Свобода" после обнародования заявлений отдельных военнослужащих 208 батальона.

Ситуация в зоне выполнения боевых задач 208-го отдельного батальона 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны является сложной, что сегодня характерно для многих участков фронта. Основные трудности связаны с нехваткой личного состава, в частности, стрелков. Но в то же время 208-й батальон недавно получил подкрепление военнослужащими из других подразделений и управления бригады, что позволило частично стабилизировать ситуацию в этом вопросе,

– говорится в тексте.

В Силах ТрО добавили, что проблема с доукомплектованием остается на повестке дня. Также там прокомментировали сообщения бойцов по обеспечению. Военные жаловались, что долго находятся на боевых позициях, однако им не могут довезти еду, а воду сбрасывают в бутылках с дронов.

В управлении Сил ТрО "Север" ответили, что логистические пути затруднены из-за огневого воздействия российских войск, что затрудняет доставку боеприпасов, воды и продовольствия.

В ответ на эти угрозы военными специалистами батальона и бригады разработаны новые маршруты доставки. Также активно используются беспилотные летательные аппараты для транспортировки необходимых ресурсов в боевых условиях,

– говорится в ответе.

В региональном управлении Сил ТрО "Север" жалобы военных объяснили длительным пребыванием на боевых позициях без ротаций и моральным состоянием личного состава. Однако там заверили, что работают и над этой проблемой.