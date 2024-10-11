Так у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Північ" відповіли на скарги військових. Раніше бійці 114-ї бригади повідомяли про проблеми з неукомплектованістю батальйону, а також тривалу відсутність ротацій, погане матеріально-технічне забезпечення та умови несення служби.

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В Силах ТрО прокоментували проблеми в бригаді

Відповідь Регіонального управління Сил тероборони "Північ" отримали журналісти "Радіо Свобода" після оприлюднення заяв окремих військовослужбовців 208 батальйону.

Ситуація в зоні виконання бойових завдань 208-го окремого батальйону 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони є складною, що сьогодні характерно для багатьох ділянок фронту. Основні труднощі пов’язані з нестачею особового складу, зокрема, стрільців. Але водночас 208-й батальйон нещодавно отримав підкріплення військовослужбовцями з інших підрозділів та управління бригади, що дозволило частково стабілізувати ситуацію у цьому питанні,

– йдеться в тексті.

В Силах ТрО додали, що проблема з доукомплектуванням залишається на порядку денному. Також там прокоментували повідомлення бійців щодо забезпечення. Військові скаржилися, що довго перебувають на бойових позиціях, проте їм не можуть довезти їжу, а воду скидають у пляшках з дронів.

В управлінні Сил ТрО "Північ" відповіли, що логістичні шляхи ускладнені через вогневий вплив російських військ, що ускладнює доставку боєприпасів, води та продовольства.

У відповідь на ці загрози військовими фахівцями батальйону та бригади розроблено нові маршрути доставки. Також активно використовуються безпілотні літальні апарати для транспортування необхідних ресурсів у бойових умовах,

– йдеться у відповіді.

В регіональному управлінні Сил ТрО "Північ" скарги військових пояснили тривалим перебуванням на бойових позиціях без ротацій та моральним станом особового складу. Однак там запевнили, що працюють і над цією проблемою.