Командно-штабную машину россиян передали для использования в ВСУ. КШМ предназначена для разведки воздушных целей. Оккупанты привлекли ее, чтобы противодействовать работе украинской авиации.

Заметьте Обломки шлема и ботинок: все, что осталось от сбитого российского пилота

Экипаж модуля удалось уничтожить.

В настоящее время машина передана в распоряжение 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве,

– говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с КШМ украинские разведчики получили:

документацию соответствующего подразделения оккупантов;

личные документы российских военных;

карты;

средства связи.

Участие российских военных в войне против Украины официально задокументировано.