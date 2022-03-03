Командно-штабную машину россиян передали для использования в ВСУ. КШМ предназначена для разведки воздушных целей. Оккупанты привлекли ее, чтобы противодействовать работе украинской авиации.
Заметьте Обломки шлема и ботинок: все, что осталось от сбитого российского пилота
Экипаж модуля удалось уничтожить.
В настоящее время машина передана в распоряжение 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве,
– говорится в сообщении.
Кроме того, вместе с КШМ украинские разведчики получили:
- документацию соответствующего подразделения оккупантов;
- личные документы российских военных;
- карты;
- средства связи.
Участие российских военных в войне против Украины официально задокументировано.