Командно-штабну машину росіян передали для використання до ЗСУ. Наразі вона перебуває у розпорядження 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців

Зауважте Уламки шолома та черевик: все, що залишилося від збитого російського пілота

Екіпаж модуля вдалося знищити.

КШМ призначена для здійснення розвідки повітряних цілей. Окупанти притягнули її, аби протидіяти роботі української авіації.

Окрім того, разом з КШМ українські розвідники отримали:

документацію відповідного підрозділу окупантів;

особисті документи російських військових;

карти;

засоби зв’язку.

Участь російських військових у війні проти України – офіційно задокументована. Документи росіян стануть частиною доказової бази у міжнародних судах.

Перші висновки з вивчених документів: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна. Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу немає стаціонарних засобів зв'язку та необхідного обладнання,

– мовиться у повідомленні.

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