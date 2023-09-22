"Конан" выпал за борт, когда катер маневрировал при обстреле с воздуха. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир взвода спецподразделения "Артан" Андрей Мельник. По его словам, вражеские самолеты россиян типа "Су" очень плотно атаковали украинских бойцов.

Смотрите также "Катал" чаек и плыл против течения 20 километров: история бойца ГУР, выжившего в Черном море

"Конана" нашли благодаря беспилотнику

Мельник, известный по позывному "Фаворит", рассказал, что оккупанты не могли попасть по лодке, однако разворачиваться нашим бойцам и спасать "Конана" в тот момент было слишком опасно.

Если бы бойцы "Артана" сразу начали спасательную операцию, то могли погибнуть все. Следовательно, за "Конаном" решили вернуться со временем. Его обнаружили в воде благодаря тепловому следу.

Могли бы все погибнуть. Так что возвращались через некоторое время. А тогда уже не могли найти "Конана". Хотя, как он впоследствии сам рассказывал, дважды проплывали мимо. Мы не слышали его из-за волн, работы двигателя… Связи не было. Хорошо, что операторы беспилотников обнаружили в воде его тепловой след. После этого группа уже целенаправленно двигалась по нужным координатам,

– рассказал Мельник.

"Фаворит" подчеркнул, что вопрос, возвращаться ли за "Конаном" – вообще не стоял. В результате во время спасения бойцы "Артана" еще и подбили российский самолет.

"Может, по-военному это и неправильно, брать кучу людей, чтобы спасти одного человека, но вопрос, возвращаться или нет вообще не стоял. Несмотря на бой и опасность, забрали парня. Еще и самолет тогда подбили. Наверное, все уже видели ту запись", – сказал командир.

По его словам, эвакуация "Конана" заняла 12 часов. С бойцом все в порядке: он сразу пришел в норму после того, как получил пару капельниц в больнице.

Однако "Фаворит" отмечает, что "Конан" еще легко отделался, учитывая, сколько времени он пробыл в воде.

Российские военные не смогли попасть по лодке

На записях спасательной операции видно, что российские пилоты работали по украинским бойцам с бортовой пушки. "Фаворит" заявил, что оккупанты ни разу не попали по лодке.

В своих новостях они постоянно рассказывают о ста тысячах затопленных катеров. У нас всего столько лодок нет, сколько они уничтожили. За всю историю наших морских операций, именно нашего подразделения, россияне лишь однажды слегка повредили транспортное средство,

– сказал Мельник.

Комментируя то, почему россияне не ударили с самолетов ракетами, "Фаворит" отметил, что лодки слишком быстры, поэтому удар не был бы эффективным.

"Эти лодки – достаточно трудная цель, они быстрые, маневренные. Ракетами по ним нет смысла работать, а эффективная дальность пушек немного ближе, чем они могут позволить к нам приблизиться. Подлетят – поплавают в море. Если повезет, то еще и в Украине в качестве пленных побывают", – резюмировал командир.

Отметим. "Конан" провел в открытом море 14 часов и проплыл около 20 километров, в том числе против течения.