Бойцы легиона "Свобода России" показали первые результаты своей работы

Легион "Свобода России" состоит из российских и белорусских военных, решивших не совершать преступления против украинцев. И они уже могут похвастаться первыми результатами своей работы.

Военные из России и Беларуси, увидевшие реальность "спецоперации", стали на сторону Украины. Теперь они борются против режима Путина и действуют на Донбассе.

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Легион взял в плен российского солдата

Легион "Свобода России" пленил русского солдата Шалаева Юрия 1993 года рождения. Его, согласно протоколу, отвезут в штаб. Там ему, как и многим другим русским военным, предоставят возможность стать частью легиона. Следовательно, бороться против путинского режима.

Мы, бойцы Легиона, не воюем против российских солдат. Мы ведем борьбу за свободную Россию. Наша цель – уничтожить Путина и его режим,

– отмечают бойцы.

Отметим, что в составе легиона "Свобода России" воюют российские и белорусские солдаты, которые прошли все необходимые проверки. Они доказали свою честность и искренность намерений. И только после этого получили возможность защищать на уровне с ВСУ против оккупантов.

Тем временем Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат для войны против Украины – смотрите видео: