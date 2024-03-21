Напомним, украинские военные подняли государственный флаг Украины в Крынках, что на левом берегу Херсонской области. Так морпехи "поздравили" оккупантов с "23 февраля".

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"Чтобы оккупант помнил, на чьей он земле"

Бойцы батальона "Хорив" бригады "Буревій" установили флаг Украины в 100 метрах от позиций противника.

Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Национальная гвардия Украины. Там также поделились соответствующими кадрами.

Бойцы батальона "Хорив" бригады "Буревій" устанавливают украинский флаг в 100 метрах от позиций врага, чтобы оккупант постоянно помнил, на чьей он земле!,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники установили сине-желтый флаг в 100 метрах от позиций врага: смотрите видео

Партизаны подняли флаг Украины в оккупированной Макеевке

В "честь" российских псевдовыборов, которые проходили с 15 по 17 марта, в том числе и на оккупированной части Донецкой области, активисты подняли флаг Украины возле микрорайона Солнечный.

Он возвышается над дорогой, которой ежедневно проезжают тысячи оккупантов.

Партизаны в своем сообщении отметили, что никакие фейковые выборы и псевдореферендумы россиян не изменят того, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево – это все Украина.