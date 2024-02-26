Вскоре сине-желтый флаг будет возвышаться над всем полуостровом. Об этом активисты "Желтой ленты" написали в своем телеграм-канале.
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Флаг Украины взвился на вершине горы в Крыму
Активисты подняли украинский флаг на одну из вершин крымских гор в День крымского сопротивления российской оккупации.
Активисты подняли украинский флаг на одну из вершин крымских гор / Фото "Желтая лента"
Они выразили уверенность, что Крым будет свободным от россиян, и они готовы оказывать сопротивление столько сколько нужно.
Флаг Украины подняли в Крыму / Фото "Желтая лента"
10 лет российской оккупации, мы продолжаем напоминать рашистам, что Крым – это Украина!,
– говорится в сообщении "Желтой ленты".
В движении "Желтая лента" отметили, что вскоре мы увидим как сине-желтый флаг возвышается над всем полуостровом.
День сопротивления вражеской оккупации
- Известно, что указом Президента Украины Владимира Зеленского 26 февраля официально признано Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
- Глава Украины обратился к украинцам в этот день. Президент заявил, что мы должны бороться за полное восстановление силы международного права в отношении Крыма и любой другой земли.
- Владимир Зеленский отметил, что "мы должны наращивать реальное противодействие российскому злу. На всех уровнях. Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины".