Невдовзі синьо-жовтий прапор височітиме над усім півостровом. Про це активісти "Жовтої стрічки" написали у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також У Севастополі лунають гучні вибухи: окупанти кажуть про "ученія"

Прапор України замайорів на вершині гори у Криму

Активісти підняли український прапор на одну із вершин кримських гір у День кримського спротиву російській окупації.



Активісти підняли український прапор на одну з вершин кримських гір / Фото "Жовта стрічка"

Вони висловили впевненість, що Крим буде вільним від росіян і вони готові чинити спротив стільки скільки потрібно.



Прапор України піднли в Криму / Фото "Жовта стрічка"

10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим – це Україна!,

– йдеться у повідомленні "Жовтої стрічки".

В русі "Жовта стрічка" наголосили, що невдовзі ми побачимо як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом.

День спротиву ворожої окупації