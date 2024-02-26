Невдовзі синьо-жовтий прапор височітиме над усім півостровом. Про це активісти "Жовтої стрічки" написали у своєму телеграм-каналі.
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Прапор України замайорів на вершині гори у Криму
Активісти підняли український прапор на одну із вершин кримських гір у День кримського спротиву російській окупації.
Активісти підняли український прапор на одну з вершин кримських гір / Фото "Жовта стрічка"
Вони висловили впевненість, що Крим буде вільним від росіян і вони готові чинити спротив стільки скільки потрібно.
Прапор України піднли в Криму / Фото "Жовта стрічка"
10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим – це Україна!,
– йдеться у повідомленні "Жовтої стрічки".
В русі "Жовта стрічка" наголосили, що невдовзі ми побачимо як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом.
День спротиву ворожої окупації
- Відомо, що указом Президента України Володимира Зеленського 26 лютого офіційно визнано Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
- Очільник України звернувся до українців в цей день. Президент заявив, що ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму та будь-якої іншої землі.
- Володимир Зеленський наголосив, що "ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу. На всіх рівнях. В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України".