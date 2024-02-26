У Севастополі пролунали гучні вибухи в центрі міста та біля Козачої бухти. Про це повідомляють місцеві мешканці.

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Російські загарбники повідомляють про "навчання"

Зранку 26 лютого місцеві телеграм-канали Севастополя повідомили, що у місті пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, гучні звуки чули в центрі міста, а також біля Козачої бухти.

Раніше повідомлялося, що Козача бухта розташована поряд зі стоянкою бойових кораблів у Севастопольській бухті. Попередньо, запаси палива в Козачій бухті призначені для бойових кораблів.

За словами місцевих, гучні звуки були схожі на вибухи або артилерійські постріли. Водночас чути також стрілянину з автоматичної стрілецької зброї, можливо, кулеметів.

Водночас окупаційний губернатор міста Міхаїл Развожаєв у своєму телеграм-каналі запевняє, що вибухи у центрі Севастополя буцімто спричинені навчаннями російських військових.

Мовиться, що це тренування Чорноморського флоту Росії з протипідводно-диверсійним забезпеченням.

Гучні звуки в центрі міста – це флот проводить тренування з ППДЗ, у тому числі із застосуванням стрілецької зброї в районі Північного та Південного молів,

– заявив Развожаєв.

За його словами, тренування триватиме орієнтовно до 13:00. Зокрема, він зазначив, що у місті наразі нібито "все спокійно".

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