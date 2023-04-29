Експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі 24 Каналу прокоментував "бавовну" в Козачій бухті. Він зазначив, що "бавовна" в Севастополі може свідчити про те, що ударні можливості України підвищуються.

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Козача бухта розташована біля стоянки бойових кораблів Росії

Водночас експерт висловився щодо протиповітряної оборони Росії. Зокрема, він наголосив, що ППО ніколи не дає стовідсоткової ефективності. При чому він сказав, що дірки в обороні є, навіть якщо наситити ППО.

Валерій Романенко заявив, що Козача бухта розташована поряд зі стоянкою бойових кораблів у Севастопольській бухті. За його словами, запаси палива в Козачій бухті призначені для бойових кораблів.

На думку експерта, влучання у нафтобазу окупантів в Козачій бухті – це великий плюс для наших далекобійних засобів.

Що цікаво, окупанти також визнали, що нафтобаза в Козачій бухті – це військовий об'єкт. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв розповів, що пожежа не вплине на ситуацію з постачанням пального до Севастополя.

За його словами, ці резерви не були залучені для постачання пального на автозаправні станції.

Козача бухта на карті

Севастопольська бухта на карті

Журналісти "Радіо Свобода" раніше повідомляли, що один із головних військових об'єктів в Криму – Севастопольський порт, куди незадовго до повномасштабного вторгнення Росія стягнула численні кораблі не тільки Чорноморського, але й Балтійського та Північного флотів.

Севастопольський порт, де Росія розташовує бойові кораблі / Фото "Радіо Свобода"

Зокрема, на супутникових знімках Planet Labs за 9 листопада 2022 року, які є в розпорядженні журналістів "Схем" та "Крим.Реалії", були ідентифіковані великі десантні кораблі (проєктів 1135, 1171, 775), патрульні кораблі (22160), ракетні катери (проєктів 1239, 1241) та крейсер (проєкту 11356) – це або флагман Чорноморського флоту Росії "Адмирал Макаров", або ж його аналог "Адмирал Эссен".

Саме біля бухти "Голландія" розташована частина ракетних суден, з яких Росія запускає по Україні ракети "Калібр".