Middle strike в аэропорту: бойцы "Nemesis" уничтожили дронопорт россиян в Донецке

10 ноября бойцы 412-й бригады Nemesis нанесли удар по дронопорту оккупантов в Донецком аэропорту. Для уничтожения пусковой базы захватчиков военные применили дальнобойные средства middle strike.

Как сообщили в телеграм-канале 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis, украинские военные обнародовали видеозапись операции по точному огневому поражению вражеского объекта.

Каковы подробности?

Вражеских дронов над украинскими городами должно становиться меньше. Поэтому мы не только перехватываем уже запущенные беспилотники, но и уничтожаем инфраструктуру, с которой их запускают,

– подчеркнули в подразделении.

Уничтожение дронопорта на территории разрушенного аэродрома существенно ослабляет способность захватчиков осуществлять запуски барражирующих боеприпасов по украинским позициям и прифронтовым городам.

Использование средств middle strike позволяет системно ликвидировать важные узлы противника в оперативном тылу.

Подробности операции СБС: смотрите видео Nemesis

Силы обороны уничтожают дроновую инфраструктуру оккупантов

Напомним, ранее мы писали, что украинские защитники поразили четыре пункта управления российскими беспилотниками, среди которых ключевой целью стал дроновый центр подразделения "Рубикон" во временно оккупированном Бердянске.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны также разгромили базы хранения и запуска ударных дронов оккупантов возле Гвардейского в Крыму и склад беспилотников в районе Мелитополя.