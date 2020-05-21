Бойцы на передовой записали трогательное видео ко Дню вышиванки

В третий четверг мая отмечается День вышиванки. В 2020 году этот праздник выпал на 21 мая. Бойцы на передовой не забыли об этом празднике и записали видео по этому случаю.

Відео з бійцями у вишиванках на передовій опублікувала "Армія Inform". Самі бійці –

До слова Як відрізнити вишиванки з різних регіонів: інфографіка

Відео вітання бійців з передової з Днем вишиванки

Для цього відео обрали вірш Тетяни Строкач.

Вишиванка – Вкраїна і доля.

В ній не лише барвиста краса.

В ній боролися предки за волю

І відходили на небеса.

Жито жали і хліб випікали,

І у парі ішли під вінець.

В ній дітей своїх благословляли

Батько й мати, від щирих сердець.

Вишиванко моя, вишиванко,

Ти – як пісня, у серці моїм.

Одягну тебе в будні і свята,

Щоб любов поселилася в нім.

Варте уваги Це зв'язок, який з'єднує наші покоління: історія про одну вишиванку

Окрім цього, Міноборони опублікувало відео флешмобу до Дня вишиванки. Там теж взяли участь бійці, що перебувають на передовій.