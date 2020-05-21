Бійці на передовій записали зворушливе відео до Дня вишиванки
В третій четвер травня відзначається День вишиванки. У 2020 році це свято випало на 21 травня. Бійці на передовій не забули про це свято і записали відео з цієї нагоди.
Відео з бійцями у вишиванках на передовій опублікувала "Армія Inform". Самі бійці на фоні військової техніки.
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Відео вітання бійців з передової з Днем вишиванки
Для цього відео обрали вірш Тетяни Строкач.
Вишиванка – Вкраїна і доля.
В ній не лише барвиста краса.
В ній боролися предки за волю
І відходили на небеса.
Жито жали і хліб випікали,
І у парі ішли під вінець.
В ній дітей своїх благословляли
Батько й мати, від щирих сердець.
Вишиванко моя, вишиванко,
Ти – як пісня, у серці моїм.
Одягну тебе в будні і свята,
Щоб любов поселилася в нім.
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Окрім цього, Міноборони опублікувало відео флешмобу до Дня вишиванки. Там теж взяли участь бійці, що перебувають на передовій.