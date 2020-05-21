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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Бійці на передовій записали зворушливе відео до Дня вишиванки

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Бійці у вишиванках на передовій читають вірші
Бійці у вишиванках на передовій читають вірші / Кадр з відео

В третій четвер травня відзначається День вишиванки. У 2020 році це свято випало на 21 травня. Бійці на передовій не забули про це свято і записали відео з цієї нагоди.

Відео з бійцями у вишиванках на передовій опублікувала "Армія Inform". Самі бійці на фоні військової техніки.

До слова Як відрізнити вишиванки з різних регіонів: інфографіка

Відео вітання бійців з передової з Днем вишиванки

Для цього відео обрали вірш Тетяни Строкач.

Вишиванка – Вкраїна і доля.
В ній не лише барвиста краса.
В ній боролися предки за волю
І відходили на небеса.
Жито жали і хліб випікали,
І у парі ішли під вінець.
В ній дітей своїх благословляли
Батько й мати, від щирих сердець.
Вишиванко моя, вишиванко,
Ти – як пісня, у серці моїм.
Одягну тебе в будні і свята,
Щоб любов поселилася в нім.

Варте уваги Це зв'язок, який з'єднує наші покоління: історія про одну вишиванку

Окрім цього, Міноборони опублікувало відео флешмобу до Дня вишиванки. Там теж взяли участь бійці, що перебувають на передовій.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини політики Новини України Збройні сили України День вишиванки
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