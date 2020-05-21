Как отличить вышиванки из разных регионов: инфографика

Украинские вышиванки, в зависимости от региона, имеют свое многообразие орнаментов, узоров, тканей и кроя. Например, на юге были популярны простые вышивки, а вот на Западе – узоры украшали цветными нитками и бисером.

24 канал предлагает ознакомиться с разновидностями вышиванок, которые есть в областях Украины, и узнать чем они похожи и чем отличаются.

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Вышиванки в разных регионах Украины

Винницкая область

В вышиванках в этой области не ограничивали себя в цветовой гамме. На каждой рубашке можно увидеть цвет, который "ведет", то есть он является преобладающим в узорах. В Винницкой области искусно сочетали практически все техники исполнения и стили отображения элементов: крестик, низь, вышивка росписью, настилка, вырезание и виды мережек.

Волынская область

В этой области вышитым рубашкам были присущи четкие и геометрические узоры. На бело-сером полотне вышивают красной нитью, а вот растительные мотивы предпочитают на юге области.

Днепропетровская область

Манжеты рукавов и вырез горловины вышивали цветными нитками и черным плисом. А в мужской вышитой рубашке в основном присутствовали красные и черные нити.

Донецкая область

Как и в Днепропетровской области, в этой области тоже преобладали красно-черные цвета. Вышиванки также украшали мережкой и вырезанием.

Житомирская область

На Житомирских вышиванках можно увидеть мелкий крестик и метод вышивания – "занизывание". Полностью рукав рубашки покрывают красным с черным или синим цветом. Самым распространенным мотивом является розетка и ритмический повтор простого узора – ломаных линий, восьмиугольных звезд, ромбов и другое.

Закарпатская область

На Закарпатье также не ограничивали себя в выборе цветов, но все же наиболее распространены красная и черная краски. В этом регионе можно было увидеть и даже рубашку, которая вышита белыми нитками.

Также преобладали зигзагообразные формы "каракули", или кривули.

Запорожская область

В этой области доминировала красная нить в рубашке. Узоры были простыми – большие и геометрические. В Запорожской области также любили растительные мотивы – цветы, калина и другие.

Ивано-Франковская область

Цветовую гамму используют разную, как и орнаменты. Поэтому вышивку этого региона принято считать самой богатой в отделке и исполнении.

Киевская область

В этой области на рубашках преобладали геометрические узоры растений в белых, кораллово-красных или же в чисто черных цветах. На Киевщине предпочитали белый цвет с вкраплением зеленого и красного. На рубашках были растения, такие как хмель, гроздья винограда со своим стилем и геометрические фигуры, например, ромбы.

Кировоградская область

Основными цветами были красный и черный, но вышиванка этой области отличалась своим очень реалистичным орнаментом. Если, например, вышивали гроздь винограда, то было видно и даже блеск виноградин и тоненькие усики.

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Луганская область

Рубашки были, преимущественно полтавского типа, которую украшали по нижнему краю мережкой. На Луганщине любили многоцветные орнаменты, выполненные мелким крестиком и полукрестик, иногда более грубой нитью. В рубашках доминируют растительно-геометрические узоры. Здесь сочетали красный цвет с голубым.

Львовская область

В этом регионе в вышиванках сочетают сразу несколько различных узоров. На белом полотне чтобы вышитые элементы выделялись и были объемными – между геометрическими узорами оставляют чистое полотно.

Николаевский регион

На Николаевщине были рубашки разного кроя с различными горловинами: с узким или широким воротником-стойкой, с изложенным воротничком и другие. Особенностью таких вышиванок был четырехугольный вырез вокруг шеи и рукава, которые шили прямыми со свободной отделкой, без сборок в запястье. Цвета: красные, черные и иногда серые, серо-голубые.

Одесская область

Традиционные рубашки Одесской имели пухлики и были сшиты из белой хлопковой ткани, стоящий широкий воротник густо собирали в мелкую "гармошку", которую прострачивали тоненьким рубчиком. Нижний край рукавов вышивали геометрически растительным узором в технике крестики узенькой полоской, а верхний край – присобирали. Основными цветами были: красный, черный, синий и желтый.

Полтавская область

Традиционная вышивка в этой области имеет белый узор, выполненный в технике гладь. Очень редко вышивали серыми или красными нитками. А вокруг узоров были цветные или черные полосы.

Ровненская область

Рубашка была льняная, а основной была белая нить. Вышивка была простая и не имела различных дополнений.

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Сумская область

Здесь вышиванки очень схожи с Полтавскими, но края орнаментов обрабатывали черными нитками.

Тернопольская область

Вышиванки имели рельефный узор. Орнамент вышивали хлопковыми нитками сгущенными стежками. А цветными нитками обводили конкретные узоры вдоль всего рукава рубашки.

Харьковская область

Разноцветную рубашку этого региона вышивали толстой нитью, благодаря чему орнамент приобретал рельефность.

Херсонская область

Рубашки имели растительный орнамент в красно-черных тонах.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области вышивали в технике крестика, грубой нитью. Преимущественно использовали черный цвет, совсем редко сочетали с вкраплением красного или вишневого.

Черкасская область

На вышиванках были геометрические и растительные мотивы, выполняли красной нитью.

Черновицкая область

Вышивка имеет пышно вышитые рукава с косыми полосами. Вышивали техникой гладь, мелким крестиком и крученым швом. В основном черными и бордовыми нитками. Кое-кто мог позволить себе вышивать шелковыми нитями, а для отделки орнамента принимали бисер, серебряные и золотые нити, шелк, шерсть и блестки. Рубашки были особенно украшенные.

Черниговская область

В регионе вышивали очень мелкими стежками. Это придавало вышиванке чрезвычайного вида. Узор выполняли белыми нитками, а некоторые элементы – цветными. Здесь также в вышиванке присутствовал бисер.



Вышиванки разных регионов Украины / Инфографика 24 канала