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      Украинцы на Донбассе одевались в вышиванки: старинные фото

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      Украинцы на Донбассе
      Украинцы на Донбассе / facebook.com

      Часто можно услышать фразу: Донбасс никогда не был украинским. Но действительно ли это так? В прошлом веке наши предки с Донбасса говорили на украинском языке и надевали вышитые рубашки.

      Донбасс был совсем украинским до 1950-х годов. А в 1958 – 1961-м была принята новая программа партии о "слиянии наций" в единый советский народ. Именно после этого Донецкую и Луганскую область начали русифицировать. Практически исчезли украинские школы и садики, люди начали разговаривать на русском. Фотографиями, на которых изображены жители Донецкой и Луганской областей в украинских вышиванках, поделилась пользовательница фейсбука.

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      Свадьба на Донбассе / Фото: Facebook


      Семья, которая жила на Донбассе примерно в 1950 году / Фото: Facebook


      Украинки / Фото: Facebook


      Бахмут, сейчас – Артемовск, Донецкая область, в 1913 году / Фото: Facebook


      Традиционный наряд женщин, которые проживали на Донбассе/ Фото: Facebook

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины История Новости Донецка Украинская школа онлайн
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