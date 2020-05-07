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      Українці на Донбасі вдягалися у вишиванки: старовинні фото

      - Читать новость на русском
      Українці на Донбасі
      Українці на Донбасі / facebook.com

      Часто можна почути фразу: Донбас ніколи не був українським. Але чи справді це так? У минулому столітті наші предки з Донецьку та Луганську говорили українською мовою і вдягали вишивані сорочки.

      Донбас був зовсім українським до 1950-х років. А в 1958-1961-му була прийнята нова програма партії про "злиття націй" в єдиний радянський народ. Саме після цього Донецьку і Луганську область почали русифікувати. Практично зникли українські школи і садочки, люди почали розмовляти російською. Світлинами, на яких зображені мешканці Донецької та Луганської областей в українських вишиванках, поділилася користувачка фейсбуку

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      Весілля на Донбасі / Фото: Facebook


      Родина, яка мешкала в Донбасі приблизно у 1950 році / Фото: Facebook


      Українки / Фото: Facebook


      Бахмут, зараз – Артемівськ, Донецька область, у 1913 році / Фото: Facebook


      Традиційне вбрання жінок, які мешкали на Донбасі / Фото: Facebook

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Історія Новини Донецька Українська школа онлайн
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