Соответствующую новость опубликовали Силы специальных операций на своей фейсбук-странице, отметив, что сейчас идет зачистка в зоне их ответственности.
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Добытый в "охоте" ЗРК "Бук"
Согласно сообщению, группы специальных операций ВС Украины приступили к "охоте" на противовоздушную оборону врага. После поиска в одном из операционных районов военные обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук".
Бойцы ССО отчитались об уничтожении систем ПВО врага / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины
После обнаружения вражеской техники операторы навели огонь артиллерии на соответствующую цель, как впоследствии оказалось – операция прошла успешно.
Наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук",
– говорится в сообщении.
Бойцы ССО отчитались об уничтожении систем ПВО врага / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины
Бойцы ССО отчитались об уничтожении систем ПВО врага / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины
После подтверждения вражеских потерь ССО перешли к зачистке местности.
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