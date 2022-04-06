Соответствующую новость опубликовали Силы специальных операций на своей фейсбук-странице, отметив, что сейчас идет зачистка в зоне их ответственности.

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Добытый в "охоте" ЗРК "Бук"

Согласно сообщению, группы специальных операций ВС Украины приступили к "охоте" на противовоздушную оборону врага. После поиска в одном из операционных районов военные обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Бойцы ССО отчитались об уничтожении систем ПВО врага / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины

После обнаружения вражеской техники операторы навели огонь артиллерии на соответствующую цель, как впоследствии оказалось – операция прошла успешно.

Наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук",

– говорится в сообщении.

Бойцы ССО отчитались об уничтожении систем ПВО врага / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины

Бойцы ССО отчитались об уничтожении систем ПВО врага / Фото Командование Сил специальных операций ВС Украины

После подтверждения вражеских потерь ССО перешли к зачистке местности.

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