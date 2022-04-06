Відповідну новину опублікували Сили спеціальних операцій на своїй фейсбук-сторінці, зазначивши, що наразі триває зачистка в зоні їхньої відповідальності.

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"Впольований" ЗРК "Бук"

Згідно із повідомленням, групи спеціальних операцій ЗС України розпочали "полювання" на протиповітряну оборону ворога. Після пошуку в одному з операційних районів військові виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук".



Бійці ССО відзвітували про знищення систем ППО ворога / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Після виявлення ворожої техніки, оператори навели вогонь артилерії на відповідну ціль, як згодом виявилося – операція пройшла успішно.

Наші воїни пересвідчилися у результативності своєї роботи, знайшовши залишки знищеного "звіра" пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук",

– йдеться у повідомлені.



Бійці ССО відзвітували про знищення систем ППО ворога / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України



Бійці ССО відзвітували про знищення систем ППО ворога / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Після підтвердження ворожих втрат, ССО перейшли до зачистки місцевості.

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