ПТРК "Стугна-П" – новітня ефективна протитанкова зброя, яка розроблена київським конструкторським бюро "Луч" та стала на озброєння Збройних Сил України з 2011 року. Вона постачається на експорт під назвою "Скіф" та відома за кордоном як високоточна "снайперська гвинтівка", а для розгортання потрібно лише кілька хвилин.

До речі за допомогою "Стугни" українці збили вертоліт Ка-52

З чого складається ПТРК "Стугна-П"

ПТРК (переносний протитанковий ракетний комплекс) "Стугна-П" складається з двох основних частин. Це пускова установка, яка по суті є триногою із закріпленою системою наведення, та ракетою в пусковому контейнері. Дана конструкція виставляється на підвищення рельєфу та закріплюється.

Десь поряд, в захищеному місці, оператор розгортає другу частину ПТРК – пульт дистанційного керування, який являє собою невеличку валізу з екраном та засобами керування всередині.

Інфографіка Армія-Інформ

Як працює "Стугна"

Оператор бачить ціль в моніторі, зображення якої передається з системи наведення ПТКР. Коли ціль виставлена, він натискає "пуск", однак якщо вона рухається, продовжує тримати її в прицілі. Адже система наведення напівавтоматична, керується за допомогою лазера. Під час наведення не можна рухати чи перезаряджати пускову установку, щоб не збилося наведення.

Таким чином українські воїни вже збили десятки чи сотні рухомих цілей, в тому числі танки, БТРи, зенітно-ракетні комплекси, паливні заправники та навіть вертоліт Ка-52.

Пуск ракети "Стугна-П": дивіться фото

Характеристики ПТРК "Стугна"

Ракети калібру 130 міліметрів у транспортно-пускових контейнерах можуть мати кумулятивні, термобаричні або осколково-фугасні заряди. Таким чином, за допомогою "Стугни" можна вражати не лише броньовані цілі, але й об'єкти з живою силою. Довжина контейнера з ракетою – 1340 міліметрів, діаметр – 140 міліметрів.

Комплекс здатний вражати броньовані цілі на відстані від 100 метрів до 4 – 5 кілометрів в залежності від освітлення. До речі, завдяки вбудованому тепловізору зі "Стугни" можна прицільно стріляти й вночі.

Вартість ракети сягає близько 20 тисяч доларів, в той час, як американський Javelin коштує близько 75 тисяч доларів.

Цікаво "Стугна-П" українського виробництва чудово показує себе в бою

Інші варіанти ПЗРК

Окрім переносного варіанту, "Стугна" буває мобільною. Вона закріплена на легкому багі CFmoto Tracker 800. Екіпаж з двох осіб і трьома запасними ракетами може швидко наблизитись до цілі, відстріляти та зникнути. Також на борту є стрілецька зброя.

"Стугна", встановлена на легкому багі / Фото special-ops

На відео з ураженням цілей часто можна побачити на дисплеї не українське меню, а арабські символи. Це експортний варіант "Скіф", який призначений для країн Близького Сходу.

Перед військовим вторгненням ці установки не встигли відправити за кордон, а вивезли на передову, у зв'язку з чим спалахнув скандал.

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