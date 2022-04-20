По словам полка, 20 апреля им удалось перекрыть путь захватчиков, взорвав мост. Это ненадолго, однако замедлит передвижение оккупантов.

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Еще один точный выстрел

Населённый пункт, где взорвали мост, не разглашают.

Взорвать мост под носом у целой колонны рашистов – это искусная работа операторов ССО Украины,

– говорится в сообщении.

В настоящее время о потерях среди захватчиков не сообщают.

Бойцы ССО взорвали мост под носом у целой колонны россиян: смотрите видео

Обратите внимание, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил , что украинские защитники ликвидировали уже 30 – 35% сухопутных сил врага. Однако Пентагон говорит о потере всего 25% вражеских наемников.