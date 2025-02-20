Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Отмечается, что украинским военным удалось ликвидировать шестерых оккупантов.

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Бойцы ССО уничтожили 6 оккупантов

Группа бойцов ССО скрыто зашла в лесополосу и обнаружила двух российских военных в "норах". Другой тайник оккупантов оказался бетонным блиндажем, в который операторы забросили 15 килограммов взрывчатки.

В результате мощного взрыва перекрытие блиндажа осыпалось. В ССО отметили, что никто из врагов не выжил.

Силы специальных операций выполнили задание, что позволило двум другим подгруппам ССО "залететь" в промку на бронированных Humvee, зачистить все здания и выбить вражескую пехоту. С нашей стороны без потерь. Работаем дальше!

– говорится в публикации.

Бойцы ССО уничтожили 6 оккупантов и блиндаж противника: смотрите видео

К слову, на Покровском направлении морпехи также отбили штурм оккупантов, уничтожив 10 единиц бронетехники. Вражеские танки и БМП подорвались на минных заграждениях, а остатки десанта были ликвидированы артиллерией и FPV-дронами.