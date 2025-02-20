Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ. Зазначається, що українським військовим вдалося ліквідувати шістьох окупантів.

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Бійці ССО знищили 6 окупантів

Група бійців ССО приховано зайшла до лісосмуги та виявила двох російських військових у "норах". Інша схованка окупантів виявилася бетонним бліндажем, у який оператори закинули 15 кілограмів вибухівки.

Внаслідок потужного вибуху перекриття бліндажа обсипалося. У ССО наголосили, що ніхто з ворогів не вижив.

Сили спеціальних операцій виконали завдання, що дозволило двом іншим підгрупам ССО "залетіти" в промку на броньованих Humvee, зачистити всі будівлі та вибити ворожу піхоту. З нашого боку без втрат. Працюємо далі!

– йдеться в публікації.

Бійці ССО знищили 6 окупантів та бліндаж противника: дивіться відео

До слова, на Покровському напрямку морпіхи також відбили штурм окупантів, знищивши 10 одиниць бронетехніки. Ворожі танки та БМП підірвалися на мінних загородженнях, а залишки десанту були ліквідовані артилерією та FPV-дронами.