Бойцы ВСУ успешно дезориентировали и уничтожили высокоточный вражеский беспилотник

В Луганской области вчера, 26 апреля, дезориентировали вражеский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА". После этого его успешно обезвредили.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. По их информации, российская пропаганда приписывает такому комплексу: скрытый запуск, высокую точность бомбомета, бесшумность и простоту в использовании.

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Все российское хорошо горит, падает и тонет

Отмечается, что специалистам радиоэлектронной борьбы удалось дезориентировать устройство врага. После этого пехотинцы из стрелкового оружия сбили российский беспилотник.

"Не слушайте российскую пропаганду. Все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет", – отметили наши защитники.

БПЛА такого типа представили на международной выставке вооружения в 2019 году. Российские оккупанты впервые использовали его в бою на Киевщине в марте 2022 года.



В Луганской области сбили вражеский беспилотник / Фото службы связей с общественностью 24 ОМБр имени короля Данила



Впервые такой тип россияне применили в Киевской области / Фото службы связей с общественностью 24 ОМБр имени короля Данила

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