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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Бойцы ВСУ блестяще уничтожили технику оккупантов на Донбассе: видео

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      Украинские военные уничтожили два автомобиля боевиков на Донбассе
      Украинские военные уничтожили два автомобиля боевиков на Донбассе / Скриншот из видео

      Украинские военные с помощью беспилотника обнаружили два автомобиля пророссийских боевиков на передовой позиции врага на оккупированном Донбассе. В результате была проведена блестящая операция по уничтожению техники.

      Известный волонтер Юрий Мисягин рассказал, что операцию провели бойцы группы К-2 с 54-й отдельной механизированной бригады, когда оккупанты вызывающе приблизились к позициям ВСУ. За это враг и получил жесткий ответ.

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      По словам волонтера, неизвестно, зачем боевики приехали на передовую позицию и что делали там. Однако, именно из этого укрепленного места они постоянно устраивали провокации и обстреливали украинских военных.

      "Первый пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать. Несколько – рядом с машинами, чтобы от осколков уже никуда уехать не смогли. А потом точно в цель. Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет. Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага", – добавил Мисягин.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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      Новости за 15 мая
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