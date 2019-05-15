Бойцы ВСУ блестяще уничтожили технику оккупантов на Донбассе: видео

Украинские военные с помощью беспилотника обнаружили два автомобиля пророссийских боевиков на передовой позиции врага на оккупированном Донбассе. В результате была проведена блестящая операция по уничтожению техники.

Известный волонтер Юрий Мисягин рассказал, что операцию провели бойцы группы К-2 с 54-й отдельной механизированной бригады, когда оккупанты вызывающе приблизились к позициям ВСУ. За это враг и получил жесткий ответ.

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По словам волонтера, неизвестно, зачем боевики приехали на передовую позицию и что делали там. Однако, именно из этого укрепленного места они постоянно устраивали провокации и обстреливали украинских военных.

"Первый пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать. Несколько – рядом с машинами, чтобы от осколков уже никуда уехать не смогли. А потом точно в цель. Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет. Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага", – добавил Мисягин.