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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Бійці ЗСУ блискуче знищили техніку окупантів на Донбасі: відео

      4770 Читать новость на русском
      Українські військові знищили два авто бойовиків на Донбасі
      Українські військові знищили два авто бойовиків на Донбасі / Скрін з відео

      Українські військові за допомогою безпілотника виявили два автомобілі проросійських бойовиків на передовій позиції ворога на окупованому Донбасі. У результаті була проведена блискуча операція знищення техніки.

      Відомий волонтер Юрій Мисягін розповів, що операцію провели бійці групи К-2 з 54-ї окремої механізованої бригади, коли окупанти зухвало наблизилися до позицій ЗСУ. За це ворог і отримав жорстку відповідь.

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      За словами волонтера, невідомо, навіщо бойовики приїхали на передову позицію і що робили там. Проте, саме з цього укріпленого місця вони постійно влаштовували провокації та обстрілювали українських військових.

      "Перший пристрілювальний точно по окопу і бліндажу, щоб не змогли вибігти. Кілька – поруч з машинами, щоб від осколків вже нікуди виїхати не змогли. А потім точно в ціль. Привільної і спокійної їзди українською землею більше не буде. Однієї машини немає, друга придатна тільки у вигляді друшляка", – додав Мисягін.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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